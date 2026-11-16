ITbook: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ITbook lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.84 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3.45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ITbook mit einem Umsatz von insgesamt 6.79 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9.62 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch