Itausa - Investimentos Itau SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Itausa - Investimentos Itau SA hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.44 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.380 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2.34 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 9.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.13 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch