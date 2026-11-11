Itausa - Investimentos Itau präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Itausa - Investimentos Itau gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.44 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.380 BRL je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.34 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.13 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch