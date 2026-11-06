Itau Unibanco: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Itau Unibanco hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 324.07 ARS gegenüber 248.56 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Itau Unibanco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38.01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35’496.28 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 25’719.16 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch