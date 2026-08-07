Itau Unibanco: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Itau Unibanco hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.22 USD gegenüber 0.180 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8.34 Prozent auf 19.72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Itau Unibanco 21.51 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch