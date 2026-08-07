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07.08.2026 06:37:00
Itau Unibanco: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Itau Unibanco präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 1.09 BRL gegenüber 1.00 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 99.65 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 18.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 121.94 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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