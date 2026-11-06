Itau Unibanco stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Itau Unibanco hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.190 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 23.67 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.36 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch