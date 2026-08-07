Itau Unibanco präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Itau Unibanco hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.09 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.00 BRL je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Itau Unibanco in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 18.28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 99.65 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 121.94 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch