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07.08.2026 06:37:00
Itau Unibanco legte Quartalsergebnis vor
Itau Unibanco hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 303.91 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 202.68 ARS je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27’785.10 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Itau Unibanco einen Umsatz von 24’714.04 Milliarden ARS eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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