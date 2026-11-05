Itau Unibanco gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Itau Unibanco hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.11 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Itau Unibanco ein EPS von 1.02 BRL je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 121.58 Milliarden BRL, während im Vorjahreszeitraum 105.48 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch