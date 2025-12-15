itamiarts vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

itamiarts liess sich am 12.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat itamiarts die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 52.59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 64.41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1.51 Milliarden JPY gegenüber 991.9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch