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14.11.2026 15:54:58
Italy Fines Meta €805 Mln Over Android Gallery Data Access
(RTTNews) - Italy's privacy regulator has imposed a 805 million euros penalty on Meta Platforms Ireland after finding that the company accessed photos, videos, and related information stored on Android devices without obtaining specific user permission.
The case focuses on a Facebook feature that offered users photo and video suggestions from their phone galleries while they were browsing the app. According to the authority, the feature allowed access to gallery content without providing users with clear information and a separate consent process.
The regulator's investigation began after a consumer complaint and included a technical review of how the feature operated. Following its findings, the authority ordered Meta to switch off the feature by default within 60 days and seek explicit consent before accessing gallery content.
The decision adds to growing scrutiny of how major technology companies handle personal data and user permissions in mobile applications
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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