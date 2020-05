Italienischer Regierungschef: EU-Konjunkturprogramm ist "hervorragendes Signal"

MAILAND (AFP)- Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat den von der EU-Kommission vorgeschlagenen 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds begrüsst. Es sei ein "hervorragendes Signal aus Brüssel", schrieb Conte am Mittwoch im Online-Dienst Twitter. Das von der Corona-Pandemie besonders stark betroffene Land Italien soll mit fast 173 Milliarden Euro besonders von dem Hilfspaket profitieren, wie die Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen erfuhr. "Es geht wirklich in die von Italien vorgegebene Richtung. Wir wurden als Visionäre bezeichnet, weil wir von Anfang an daran geglaubt haben", schrieb Conte weiter. 500 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen sowie 250 Milliarden Euro in Form von Darlehen seien "ein fairer Betrag". "Nun sollten wir die Verhandlungen beschleunigen und die Mittel bald freigeben", fügte der italienische Regierungschef hinzu.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warb im EU-Parlament für ihren Corona-Fonds in Höhe von 750 Milliarden Euro. Die geplanten Hilfen für besonders von der Krise getroffene Staaten "sind eine gemeinsame Investition in unsere Zukunft", sagte von der Leyen am Mittwoch mit Blick auf die EU. "Deshalb lasst uns diese alten Vorurteile beiseite legen." Die CDU-Politikerin stellte den EU-Abgeordneten ihre Pläne für einen Wiederaufbauplan vor, der den Mitgliedstaaten helfen soll, die schwerste Rezession in der Geschichte der EU schnell zu überwinden. Fast die Hälfte der Mittel für die EU-Länder sollen als Darlehen und Zuschüsse an Italien und Spanien fliessen. Zur Finanzierung soll die EU-Kommission gemeinsame Schulden an den Finanzmärkten aufnehmen.

