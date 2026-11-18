Italian-Thai Development hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Italian-Thai Development im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.22 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 9.20 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch