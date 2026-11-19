Italian-Thai Development hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Italian-Thai Development 9.22 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.20 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch