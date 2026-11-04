Italian Food Beverage stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Italian Food Beverage hat am 01.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Italian Food Beverage in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 40.0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch