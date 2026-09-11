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11.09.2026 06:37:00
Italian Design Brands Az nominativa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Italian Design Brands Az nominativa hat am 08.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.150 EUR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 98.2 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 18.69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82.7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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