Itafos informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Itafos hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.01 CAD, nach 0.260 CAD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 225.4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 210.5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch