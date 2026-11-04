ITAB Shop Concept Registered präsentierte Quartalsergebnisse

ITAB Shop Concept Registered hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.29 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.360 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat ITAB Shop Concept Registered mit einem Umsatz von insgesamt 3.40 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.30 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 3.03 Prozent gesteigert.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0.233 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3.27 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.ch