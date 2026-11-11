ITA Bulgaria Energy Investments AD präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ITA Bulgaria Energy Investments AD hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0.070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.1 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 50.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch