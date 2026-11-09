Isuzu Motors stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Isuzu Motors hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 34.54 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 40.58 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 897.51 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 857.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch