Isuzu Motors: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Isuzu Motors gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3.15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.22 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5.39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch