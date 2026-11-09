Isuzu Motors legte Quartalsergebnis vor

Isuzu Motors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Isuzu Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.64 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch