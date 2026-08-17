Isupetasys präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Isupetasys hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 813.00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 438.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 57.36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 379.89 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 241.42 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch