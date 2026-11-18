ISU SPECIALTY CHEMICAL äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 129.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ISU SPECIALTY CHEMICAL -60.000 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 92.05 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 11.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ISU SPECIALTY CHEMICAL 103.99 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch