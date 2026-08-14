istyle informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

istyle präsentierte in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10.61 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 6.65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.11 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.88 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 30.70 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 28.97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 81.81 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 68.77 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch