IstCapital Sec stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

IstCapital Sec gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.23 PKR, nach 0.200 PKR im Vorjahresvergleich.

IstCapital Sec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 746.2 Millionen PKR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 526.7 Millionen PKR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch