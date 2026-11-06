iStar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

iStar hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

iStar hat ein EPS von 0.41 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.410 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22.58 Prozent auf 118.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 96.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch