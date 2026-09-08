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08.09.2026 07:21:00
Ist der Bitcoin-Bärenmarkt bereits vorbei?
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Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
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inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
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