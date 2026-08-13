Issuer Direct vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Issuer Direct hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.12 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Issuer Direct ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.120 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 5.6 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 5.6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch