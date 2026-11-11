Issuer Direct stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Issuer Direct hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Issuer Direct ein Ergebnis je Aktie von -0.010 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Issuer Direct mit einem Umsatz von insgesamt 5.5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3.67 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch