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28.08.2026 06:37:00
Isrotel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Isrotel lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.44 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Isrotel 0.970 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 602.5 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 11.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 542.1 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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