Isras Investment Company hat am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 10.26 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5.11 ILS je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.95 Prozent auf 152.7 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 141.5 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch