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28.08.2026 06:37:00
Isras Investment Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Isras Investment Company hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 11.39 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8.78 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Isras Investment Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 165.1 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 142.6 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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