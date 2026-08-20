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20.08.2026 06:37:00
Isramco Negev 2 LP Uts LP präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Isramco Negev 2 LP Uts LP hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS lag bei 0.03 ILS. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.030 ILS ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Isramco Negev 2 LP Uts LP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8.31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 352.5 Millionen ILS im Vergleich zu 384.5 Millionen ILS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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