01.03.2026 19:33:39
Israels Militär bereitet Mobilisierung von 100.000 Reservisten vor
DOW JONES--Israels Militär bereitet die Einberufung von etwa 100.000 Reservisten vor. Dies wäre eine der grössten Mobilisierungen seit dem 7. Oktober 2023. Die Truppen sollen sowohl für Verteidigungs- als auch für Offensivoperationen eingesetzt werden, insbesondere in den Grenzgebieten des Landes. In einer offiziellen Erklärung hiess es, dass die Streitkräfte an allen Aussenposten entlang der Grenzen sowie in der Sicherheitszone im Süden Syriens und im Libanon verstärkt würden. Zudem sollen Einheiten zur Sicherung von Grenzgemeinden im Zentrum und Süden Israels sowie entlang der "Gelben Linie" - der Grenze des derzeit vom israelischen Militär kontrollierten Gebiets im Gazastreifen - entsandt werden.
Bereits am Samstag hatte Israel die Einberufung von 20.000 Reservisten angekündigt, um die bereits 50.000 im Dienst befindlichen Soldaten zu verstärken. Die letzte vergleichbare Mobilmachung fand im August 2025 statt, als 60.000 Reservisten vor der geplanten Offensive in Gaza-Stadt eingezogen wurden.
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
