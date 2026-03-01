Israels Militär bereitet Mobilisierung von 100.000 Reservisten vor

DOW JONES--Israels Militär bereitet die Einberufung von etwa 100.000 Reservisten vor. Dies wäre eine der grössten Mobilisierungen seit dem 7. Oktober 2023. Die Truppen sollen sowohl für Verteidigungs- als auch für Offensivoperationen eingesetzt werden, insbesondere in den Grenzgebieten des Landes. In einer offiziellen Erklärung hiess es, dass die Streitkräfte an allen Aussenposten entlang der Grenzen sowie in der Sicherheitszone im Süden Syriens und im Libanon verstärkt würden. Zudem sollen Einheiten zur Sicherung von Grenzgemeinden im Zentrum und Süden Israels sowie entlang der "Gelben Linie" - der Grenze des derzeit vom israelischen Militär kontrollierten Gebiets im Gazastreifen - entsandt werden.

Bereits am Samstag hatte Israel die Einberufung von 20.000 Reservisten angekündigt, um die bereits 50.000 im Dienst befindlichen Soldaten zu verstärken. Die letzte vergleichbare Mobilmachung fand im August 2025 statt, als 60.000 Reservisten vor der geplanten Offensive in Gaza-Stadt eingezogen wurden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2026 13:34 ET (18:34 GMT)