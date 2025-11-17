Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Investment-Note für Richemont-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Swiss Re-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Swiss Re-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Amazon-Aktie steigt: Black Week im Mittelpunkt der Verkaufsstrategie
Goldprognose: Saxo Bank erwartet erneute Goldpreis-Rally 2026
Siemens-Aktie schwächelt - Analysten uneins über weiteres Potenzial
17.11.2025 11:22:32

Israel Discount Bank Q3 Net Interest Income Improves

(RTTNews) - Israel Discount Bank Limited (ISDAF.PK), an Israeli banking and other financial services provider, on Monday reported a rise in net interest income for the third quarter.

For the three-month period to September 30, the lender reported a net income of NIS 1.133 billion, compared with NIS 1.137 billion in the same period last year. Net income per share stood at NIS 0.92, unchanged from the prior year's NIS 0.92 per share.

Excluding items, the company recorded earnings of NIS 1.248 billion, higher than NIS 1.198 billion in the same period last year.

The lender posted a net interest income of NIS 2.653 billion, compared with NIS 2.631 billion in the same period last year. Total non-interest income was NIS 867 million, higher than the prior year's NIS 854 million.

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Inside Trading & Investment

11:19 UBS Logo UBS KeyInvest: Lichtet sich der Nebel?
09:30 Zoll-Deal nicht nur positiv
08:58 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
14.11.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia, Oracle
14.11.25 ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
13.11.25 Julius Bär: 11.60% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

