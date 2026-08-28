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28.08.2026 06:37:00
Israel Shipyards Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Israel Shipyards Industries liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Israel Shipyards Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.62 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.030 ILS je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 428.5 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 352.2 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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