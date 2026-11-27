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27.11.2026 06:37:00
Israel Shipyards Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Israel Shipyards Industries präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.64 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Israel Shipyards Industries ein EPS von 0.360 ILS je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 458.6 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 424.5 Millionen ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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