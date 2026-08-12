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12.08.2026 06:37:00
Israel Land Development Company - Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Israel Land Development Company - Energy liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Israel Land Development Company - Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Israel Land Development Company - Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.6 Millionen ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.9 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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