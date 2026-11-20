Israel Discount Bank äusserte sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.74 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 0.920 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30.51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.59 Milliarden ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.28 Milliarden ILS.

Redaktion finanzen.ch