Israel Discount Bank präsentierte Quartalsergebnisse

Israel Discount Bank lud am 18.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.92 ILS wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite standen 7.59 Milliarden ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.46 Milliarden ILS umgesetzt.

