Israel Discount Bank hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.74 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.75 Milliarden USD – eine Minderung von 22.62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.26 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch