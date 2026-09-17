Ispire Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ispire Technology gab am 15.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.24 USD gegenüber -0.260 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32.52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26.7 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.580 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0.690 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Ispire Technology im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 24.69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 96.01 Millionen USD im Vergleich zu 127.49 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch