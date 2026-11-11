Ispire Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Ispire Technology äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Ispire Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Ispire Technology mit einem Umsatz von insgesamt 27.5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9.26 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch