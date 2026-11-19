iSpecimen hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei iSpecimen ein EPS von -19.200 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 118.18 Prozent auf 0.2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch