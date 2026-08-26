Isofol Medical Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Isofol Medical Registered veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.05 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch