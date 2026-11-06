IsoEnergy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

IsoEnergy präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 CAD gegenüber 0.010 CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch