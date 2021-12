ISM: US-Einkaufsmanager erwarten Fortsetzung des Wachstumstrends

NEW YORK (Dow Jones)--Die Einkaufsmanager sowohl des Dienstleistungssektors als auch des verarbeitenden Gewerbes in den USA erwarten für das kommende Jahr eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung. Wie aus dem halbjährlichen Wirtschaftsausblick des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht, dürfte sich das Wachstum aber im Vergleich zu diesem Jahr aber abschwächen.

Für das verarbeitende Gewerbe wird 2022 ein Umsatzwachstum von 6,5 Prozent vorausgesagt, nach einem Plus von 14,1 Prozent im laufenden Jahr. Für das Dienstleistungsgewerbe prognostiziert das ISM wird ein Umsatzplus von 4,3 Prozent, verglichen mit einem Wachstum von 4,8 Prozent 2021.

Die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor wird sich den Prognosen zufolge um 1 Prozent erhöhen.

