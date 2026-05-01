ISM-Index Industrie im April unverändert - Inflationsdruck steigt

DOW JONES--Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der USA ist im April etwas niedriger gewesen als erwartet, während der Inflationsdruck stark zunahm. Wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte, stagnierte der in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex auf dem Vormonatsniveau von 52,7 Punkten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 53,0 prognostiziert. Der Subindex der Auftragseingänge erhöhte sich auf 54,1 (März: 53,5), während der für die Beschäftigung auf Punkte 46,4 (48,7) sank und der für die Preise auf 84,6 (78,3) Punkte stieg.

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May 01, 2026 10:04 ET (14:04 GMT)